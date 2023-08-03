Публікації, що стосуються ударів по тимчасово окупованому Кримському півострову, викликають напруженість у російському медійному просторі. Про це повідомили у новому звіті Інституту вивчення війни.

кремль реагує дуже чутливо на інформацію про вибухи, які сталися на Кримському півострові. Це підтверджується конфліктом, що виник у військовій спільноті рф після публікації відомостей про наслідки цих вибухів.

Особливо варто відзначити реакцію одного російського військового кореспондента, який скритикував інших військових блогерів рф за розміщення кадрів із Чонгарського мосту та з-під Севастополя, назвавши їх "провокаційними публікаціями". Це свідчить про важливість інформації, що стосується цих подій, і її вплив на російський інформаційний простір.

Питання про удари по Криму є явно невралгічною точкою в провоєнному російському інформаційному просторі, - зазначили в ISW.

На думку аналітиків, мовчання військових кореспондентів після удару по Чонгарському мосту може свідчити про те, що кремль дав їм вказівку утриматися від коментування цієї події. Існує припущення, що висвітлення подій, що сталися в Криму, спричинило "значну напруженість" в російському інформаційному просторі.