Чим Україна може бити по рф: Данілов дав відповідь [ Редагувати ]
Україна не має заборон на використання озброєння, яке виготовлене вітчизняним військово-промисловим комплексом, для завдання ударів по території країни-агресорки росії. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Як у нас може бути табу, якщо країна-агресорка проти нас розгорнула величезну військову кампанію. Якщо вони майже щодня вбивають наших дітей - які мають бути табу?, - сказав він.
Данілов нагадав про домовленість Києва з міжнародними партнерами, згідно з якою Україна не буде використовувати їх озброєння для атак на території росії. Це обмеження вводиться з метою запобігання звинувачення країн-союзників у причетності до війни. Однак, дана заборона не стосується використання зброї, розробленої українським військово-промисловим комплексом.
У нас є певні досягнення в цьому. Хоча не все можна розповідати, але те, що дізналися представники CNN щодо морських дронів - це речі, які мають дуже обмежена кількість країн, - заявив секретар РНБО.
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