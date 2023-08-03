Україна не має заборон на використання озброєння, яке виготовлене вітчизняним військово-промисловим комплексом, для завдання ударів по території країни-агресорки росії. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Як у нас може бути табу, якщо країна-агресорка проти нас розгорнула величезну військову кампанію. Якщо вони майже щодня вбивають наших дітей - які мають бути табу?, - сказав він.

Данілов нагадав про домовленість Києва з міжнародними партнерами, згідно з якою Україна не буде використовувати їх озброєння для атак на території росії. Це обмеження вводиться з метою запобігання звинувачення країн-союзників у причетності до війни. Однак, дана заборона не стосується використання зброї, розробленої українським військово-промисловим комплексом.