росіяни обстріляли Херсон з артилерії [ Редагувати ]
Окупаційні війська рф обстріляли зранку місто Херсон з артилерії. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Зазначається, що росіяни вдарили по громадському транспорту, який віз людей на роботу. За словами Єрмака, попередньо троє людей отримали поранення.
Нагадаємо, під час нічної атаки дронами-камікадзе українські ППО успішно нейтралізували всі ворожі цілі у повітряному просторі біля Києва, серед яких було близько 15 дронів "Шахед".
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