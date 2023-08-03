Британська розвідка назвала фактор, який сповільнює просування ЗСУ на півдні [ Редагувати ]
Представники британської розвідки відзначили, що одним з можливих факторів, що уповільнює хід бойових дій на півдні України, є зарості, які виростають на цій ділянці фронту. Про це повідомляється у звіті розвідки Міноборони Британії.
Згідно з інформацією звіту, землі, які раніше були оброблювані, перебували у зоні бойових дій протягом 18 місяців, і в умовах теплого вологого літа спостерігається прискорене відростання бур'янів і чагарників.
Розвідники відзначають, що таке додаткове "прикриття" допомагає замаскувати російські оборонні позиції та ускладнює очищення мінних полів. Однак, повідомляється, що хоч такий підлісок може також використовуватися для приховування невеликих піхотних наступів, загальний ефект полягає в тому, що будь-якій стороні буде важче просуватися через цей ліс, який ускладнює військові дії.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 August 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 3, 2023
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