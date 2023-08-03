США евакуюють частину свого посольства з Нігеру через держпереворот [ Редагувати ]
Після державного перевороту в Нігері США наказали евакуювати частину співробітників свого посольства та їхні родини з міста Ніамей. Про це повідомляє The Guardian.
Державний департамент США наказав евакуювати посольство в Ніамеї через "теперішні події в Нігері та з великою обережністю".
Державний департамент наказує тимчасово покинути урядовому персоналу США, який не пов’язаний із надзвичайними ситуаціями, і відповідним членам родин, посольство США в Ніамеї, - заявив речник Держдепу Метью Міллер.
У той же час, він заявив, що США продовжують надавати "дипломатичну підтримку на найвищому рівні". Міллер вказав, що американське посольство залишається відкритим для надання обмежених екстрених послуг громадянам Сполучених Штатів.
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