Після державного перевороту в Нігері США наказали евакуювати частину співробітників свого посольства та їхні родини з міста Ніамей. Про це повідомляє The Guardian.

Державний департамент США наказав евакуювати посольство в Ніамеї через "теперішні події в Нігері та з великою обережністю".

Державний департамент наказує тимчасово покинути урядовому персоналу США, який не пов’язаний із надзвичайними ситуаціями, і відповідним членам родин, посольство США в Ніамеї, - заявив речник Держдепу Метью Міллер.

У той же час, він заявив, що США продовжують надавати "дипломатичну підтримку на найвищому рівні". Міллер вказав, що американське посольство залишається відкритим для надання обмежених екстрених послуг громадянам Сполучених Штатів.