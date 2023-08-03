Олександр Зінченко вдруге став батьком (фото) [ Редагувати ]
У родині футболіста лондонського "Арсенала" та збірної України Олександра Зінченка сталося поповнення. Його дружина, телеведуча Влада Седан, народила дівчинку. Подружжя поділилося в своєму Instagram радісною новиною, опублікувавши зворушливі світлини.
Ласкаво просимо в цей світ, наша принцесо, - написали батьки.
Проте, імʼя новонародженої донечки пара не повідомила. Зазначимо, що це вже друга дитина в сімʼї футболіста та телеведучої.
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