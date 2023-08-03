У Києві пішохід зробив вистріл у лобове вікно автомобіля за допомогою травматичного пістолета після того, як водій зробив йому зауваження через порушення правил дорожнього руху. Після інциденту порушник втік з місця події. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

За даними правоохоронців, інцидент трапився 31 липня на вулиці Преображенській у Солом'янському районі Києва. Чоловік звернувся до правоохоронців зі звітом, що невідома особа випустила кулю у лобове скло його автомобіля "ВАЗ".

Встановлено, що, перетинаючи дорогу на пішохідному переході, фігурант самокатом наїхав на автомобіль потерпілого, після чого водій зробив йому зауваження. Критика не сподобалась чоловікові, тож він вистрелив з травматичного пістолета у лобове скло легковика та втік, - повідомили в пресслужбі.

Пізніше поліція виявила та затримала зловмисника на вулиці Кавказькій, що знаходилася недалеко від його місця проживання. Під час обшуку слідчі вилучили у нього травматичний пістолет. Встановлено, що порушник - місцевий мешканець, 1987 року народження. За фактом хуліганства було відкрито кримінальне провадження, а затриманому було оголошено про підозру.