Літак ватажка "Вагнера" прилетів у білорусь [ Редагувати ]
Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин прибув до білорусі вже шостий раз. Його літак приземлився о 8:55 на військовому аеродромі Мачулищі. Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
Бізнес-джет Пригожина з реєстраційним номером RA-02878 прилетів із Санкт-Петербурга. Цей BAe 125-800B вперше прибув до Білорусі під час "заколоту". Варто зазначити, що цей літак не є основним у Пригожина. Ще один джет з номером RA-02795 після візиту до білорусі 19 липня залишився в москві.
Зазначається, що у Мачулищах приземлився ще один бізнес-джет. О 09:20 на аеродромі сів ще один приватний літак - Beech C90GTi King Air з реєстраційним номером RA-07893 рейсом з Шереметьєво.
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