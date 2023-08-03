Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань здійснюють обшуки у народного депутата Олександра Дубінського. Це сталося після повідомлень про те, що нардеп під приводом лікування свого батька поїхав на відпочинок за кордон. Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на прес-службу СБУ.

Служба безпеки спільно з ДБР проводить обшуки у ще одного народного депутата України, перевіряючи обставини та законність його виїзду за кордон на період воєнного стану, - повідомляє прес-служба СБУ.

За даними джерел "РБК-Україна", мова йде про народного депутата Олександра Дубінського.