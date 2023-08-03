Світоліна перемогла "нейтральну" росіянку Касаткіну на турнірі WTA500 у Вашингтоні (відео) [ Редагувати ]
Перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла "нейтральну" росіянку Дарину Касаткіну (2:6, 2:6) та вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA500 у Вашингтоні.
Матч тривав трохи більше, ніж півтори години. Світоліна не втратила жодної своєї подачі та виграла матч з однаковим рахунком у кожному сеті - двічі по 6:2.
Еліна та Дарина зустрічалися ввосьме. Усі попередні сім матчів виграла 28-річна українка.
A strong showing from @ElinaSvitolina 💪— wta (@WTA) August 2, 2023
She's through to the quarterfinals with a 6-2, 6-2 win over Kasatkina.#MubadalaCitiOpen pic.twitter.com/JxwB93VYfF
На турнірі у Вашингтоні Еліна стартувала з перемоги над "нейтральною" представницею Білорусі Вікторією Азарєнка.
У чвертьфіналі турніру Еліна Світоліна зіграє проти переможниці "американського дербі" між Джесіккою Пегулою та Пейтон Стернз.
Завдяки виходу до 1/4 фіналу турніру WTA500 Еліна Світоліна піднялася на 26-те місце у світовому рейтингу.
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