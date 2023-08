Перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла "нейтральну" росіянку Дарину Касаткіну (2:6, 2:6) та вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA500 у Вашингтоні.

Матч тривав трохи більше, ніж півтори години. Світоліна не втратила жодної своєї подачі та виграла матч з однаковим рахунком у кожному сеті - двічі по 6:2.

Еліна та Дарина зустрічалися ввосьме. Усі попередні сім матчів виграла 28-річна українка.

A strong showing from @ElinaSvitolina 💪



She's through to the quarterfinals with a 6-2, 6-2 win over Kasatkina.#MubadalaCitiOpen pic.twitter.com/JxwB93VYfF