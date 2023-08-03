Екс-президент США Барак Обама пообіцяв допомогти обратися на другий термін чинному президенту Джо Байдену. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Зустріч Барака Обами та його колишнього віцепрезидента Джо Байдена відбулася наприкінці червня у Білому домі. На ній Обама попередив, що експрезидент-республіканець Дональд Трамп має високий рівень підтримки напередодні президентської кампанії 2024 року.

На думку Барака Обами, Трамп може стати серйознішим конкурентом на виборах, ніж вважають демократи. Обаму більше непокоять міцні позиції Трампа серед республіканців, а не політичні здібності 80-річного Джо Байдена.

Вибори 47-го президента США відбудуться у 2024 році. Основним кандидатом від демократів вважається Джо Байден, від республіканців - Дональд Трамп.

За останній рік Трампу висунули звинувачення у трьох кримінальних справах: про фальсифікацію документів під час виборів 2016 року, зберігання секретних документів та штурм Капітолію у січні 2021 року.

За його словами, сумарно йому загрожує понад 560 років ув'язнення.