Грузія заборонила експорт та реекспорт американських автомобілів до рф та Білорусі з 1 серпня. Аналогічна заборона для європейських автомобілів почне діяти з 26 вересня. Про це повідомляє Business Media з посиланням на податкову службу Мінфіну Грузії.

Заборону запроваджено відповідно до 11-го пакету санкцій ЄС, згідно з яким до рф заборонили ввозити автомобілі з об'ємом двигуна понад 1900 куб. см (1,9 л), а також електричні та гібридні машини.

До 25 вересня з Грузії до росії можна буде ввозити європейські автомобілі, експортна угода на які була підписана до 25 червня.

Легкові автомобілі - третій за величиною експортний товар Грузії до рф. За перші півроку 2023-го до рф завезли 3 786 автомобілів вартістю $53 млн (+247%).

До України з Грузії за цей період завезли 519 автомобілів на $7 млн (-78%).

Євросоюз запровадив 11-й пакет санкцій проти росії у відповідь на агресію проти України у червні 2023 року. До нового пакету увійшли заборона на транспортування російської нафти північною гілкою нафтопроводу "Дружба", обмеження на в'їзд російських автопричепів до ЄС, а також заходи, спрямовані проти обходу раніше введених обмежень.