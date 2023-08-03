Крокодил з'їв футболіста у Коста-Ріці (фото) [ Редагувати ]
Футболіста аматорського клубу з Коста-Ріки "Депортіво Ріо Каньяс" Хесуса Альберто Лопеса Ортіса з'їв крокодил. Про це повідомляє The Sun.
Крокодил напав на Ортіса, коли той купався у річці Каньяс у провінції Гуанакасте у суботу, 29 липня. Щоб дістати тіло, поліції довелося застрелити хижака.
Похорон Хесуса Альберто Лопеса Ортіса відбувся 2 серпня, повідомив у соцмережах "Депортіво Ріо Каньяс". На прощання прийшли понад тисячу людей.
Ортісу було 29 років, у нього залишилося двоє дітей восьми та трьох років.
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