Футболіста аматорського клубу з Коста-Ріки "Депортіво Ріо Каньяс" Хесуса Альберто Лопеса Ортіса з'їв крокодил. Про це повідомляє The Sun.

Крокодил напав на Ортіса, коли той купався у річці Каньяс у провінції Гуанакасте у суботу, 29 липня. Щоб дістати тіло, поліції довелося застрелити хижака.

Похорон Хесуса Альберто Лопеса Ортіса відбувся 2 серпня, повідомив у соцмережах "Депортіво Ріо Каньяс". На прощання прийшли понад тисячу людей.

Ортісу було 29 років, у нього залишилося двоє дітей восьми та трьох років.