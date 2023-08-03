Правоохоронці масштабну схему торгівлі новонародженими дітьми за кордон під прикриттям сурогатного материнства. Про це повідомляє прокуратура Києва.

До складу злочинної організації входило 12 осіб, серед яких 2 співорганізатори та 10 учасників. Організатори схеми - керівники медичних клінік, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини у Києві та Харкові. Також були залучені працівники клінік, менеджери, адміністратори та адвокат.





Під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду вони здійснювали продаж новонароджених дітей іноземцям, які мешкають у країнах, де заборонено сурогатне материнство.



Члени банди підшуковували на території Харківщини жінок-донорів яйцеклітин та жінок, які через свій уразливий стан чи матеріальну скруту, погоджувалися стати сурогатними матерями для іноземних громадян.





Розмір грошової винагороди, яку отримували учасники схеми, складав від 50 до 70 тисяч євро за новонароджену дитину. З них плата сурогатним матерям становила майже 12 тис. євро.



За домовленістю сурогатна матір після народження дитини надавала дозвіл на переміщення немовляти за кордон та згоду на подальше отримання дитиною громадянства іншої країни.

Якщо мати була незгодна, їй погрожували та залякували, а розмір її "гонорару" зменшували.





Відомо, що за цією схемою 8 малюків вивезли до Франції, ще одного - до Італії.

У домівках підозрюваних, в офісах та клініках проведено понад 40 обшуків. Вилучено медичну документацію, копії паспортів громадян України та іноземних країн, довіреності щодо представництва інтересів, інші документи, грошові кошти, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та флеш носії.





Перевіряється інформація щодо вивезення з України 40 немовлят.



На даний час 12 учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у торгівлі людьми (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149, ч. 1 ч. 2 ст. 255 КК України), п'ятеро з них затримані.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали нелюда, який продавав українських дітей на органи до Європи.