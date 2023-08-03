Правоохоронці затримали начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації, який за гроші допомагав чоловікам призовного віку виїхати з України. Про це повідомляє ДБР.

Чиновник у погонах організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Ціна "послуги" для однієї особи становила $10 тисяч. За ці гроші "клієнтам" оформлювали фіктивні документи про про виключення з військового обліку та непридатність до військової служби.

Під контролем правоохоронних органів задокументовано кілька випадків видачі фіктивних документів.

​За даними слідства, посадовець вступив у змову з поки невстановленими працівниками центрів комплектування та соціальної підтримки (військоматів) на території міста Києва. Вони мали повноваження виготовляти документи про зняття громадян з військового обліку.

Згодом організатор схеми зустрівся зі своїм знайомим, який повідомив йому про необхідність виїзду за кордон разом зі своїми партнерами. Вони хотіли виїхати за межі України для обговорення питання отримання волонтерської допомоги від контрагентів в Об’єднаних Арабських Еміратах.

ДБР затримало ділка під час передачі документів, за які він отримав $30 тисяч.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання посадовця та в районному територіальному центрі комплектування, Київській міській військовій адміністрації.

У корупціонера вилучили понад $48 тисяч (з них вже $2 тисячі ідентифіковано, як кошти отримані за "вирішення питання" незаконно переправлення чоловіків за кордон) та 5 000 євро.

Попередня правова кваліфікація злочину - незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Нагадаємо, днями ДБР затримало воєнкома Краматорського району, який робив "липові" документи для виїзду за кордон.