У Києві правоохоронці припинили діяльність групи сутенерів, які втягнули понад 100 жінок у заняття проституцією. Про це повідомила Національна поліція України.

Серед фігурантів - організаторка і троє спільників. Свою злочинну діяльність вони організували на території столиці та кількох обласних центрів.

Організатором з надання сексуальних послуг за гроші була 30-річна харків’янка. Вона безпосередньо відповідала за функціонування злочинного бізнесу.

Для його реклами та розкрутки створили спеціалізований Telegram-канал, де пропонували сексуальні послуги дівчат модельної зовнішності. На цьому інтернет-ресурсі щодобово розміщувалося понад 30 анкет жінок із їхніми портфоліо, а також прейскурант.

За свої послуги повії брали $300 за годину до $2000 доларів за ніч. "Мамка" брала з кожного замовлення певний відсоток.

Для розкрутки бізнесу найняла співучасницю, яка вела Telegram-канал з пропозиціями "полунички", а також двох чоловіків, які возили повій клієнтам.

Правоохоронці зафіксували втягнення у заняття проституцією понад 100 дівчат.

Організаторку злочинної групи затримали, їй повідомлено про підозру у вчиненні сутенерства. За вчинення сутенерства у складі злочинної групи та втягнення осіб у заняття проституцією фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

Під час обшуків у сутенерів вилучили елітні автомобілі, готівку в гривнях і доларах США, банківські картки, які використовувалися для розрахунків з клієнтами, смартфони та сім-картки різних операторів мобільного зв’язку.

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