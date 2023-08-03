У Києві затримали сутенерку, яка втягнула у заняття проституцією понад 100 дівчат (фото) [ Редагувати ]
У Києві правоохоронці припинили діяльність групи сутенерів, які втягнули понад 100 жінок у заняття проституцією. Про це повідомила Національна поліція України.
Серед фігурантів - організаторка і троє спільників. Свою злочинну діяльність вони організували на території столиці та кількох обласних центрів.
Організатором з надання сексуальних послуг за гроші була 30-річна харків’янка. Вона безпосередньо відповідала за функціонування злочинного бізнесу.
Для його реклами та розкрутки створили спеціалізований Telegram-канал, де пропонували сексуальні послуги дівчат модельної зовнішності. На цьому інтернет-ресурсі щодобово розміщувалося понад 30 анкет жінок із їхніми портфоліо, а також прейскурант.
За свої послуги повії брали $300 за годину до $2000 доларів за ніч. "Мамка" брала з кожного замовлення певний відсоток.
Для розкрутки бізнесу найняла співучасницю, яка вела Telegram-канал з пропозиціями "полунички", а також двох чоловіків, які возили повій клієнтам.
Правоохоронці зафіксували втягнення у заняття проституцією понад 100 дівчат.
Організаторку злочинної групи затримали, їй повідомлено про підозру у вчиненні сутенерства. За вчинення сутенерства у складі злочинної групи та втягнення осіб у заняття проституцією фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.
Під час обшуків у сутенерів вилучили елітні автомобілі, готівку в гривнях і доларах США, банківські картки, які використовувалися для розрахунків з клієнтами, смартфони та сім-картки різних операторів мобільного зв’язку.
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