На Таврійському напрямку Збройні Сили України минулої доби знищили 22 одиниці техніки російських окупантів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Артилерійські підрозділи Сил оборони впродовж доби виконали 1436 вогневих завдань.

Було знищено 22 одиниці військової техніки росіян. Зокрема, 1 танк, 9 ББМ, 4 одиниці артилерійських систем та мінометів, 1 станковий гранатомет, 3 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки. Також було знищено 6 складів боєприпасів противника.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони просунулись на сотні метрів. На даному напрямку нацгвардійці в складі ударних угруповань Сил оборони "продовжують успішні наступальні дії та просуваються вперед". Про це повідомив на брифінгу полковник Микола Уршалович.

Підрозділи однієї з бригад оперативного призначення Національної гвардії в ході наступальних дій просунулися до 650 метрів в глибину оборони противника, 1500 метрів по фронту та закріпились на зайнятому рубежі.

На східних рубежах держави оборону тримають підрозділи Нацгвардії "Буревій" та "Рубіж". На південному напрямку наступають підрозділи штурмових бригад "Спарта", "Кара-Даг" і "Червона калина".