Китай обмежить доступ неповнолітніх до смартфонів. Місцевий регулятор виніс на громадське обговорення проект пропозицій щодо лімітування присутності неповнолітніх у мережі та використання ними гаджетів.

Адміністрація кіберпростору КНР планує зобов'язати виробників смартфонів, операційних систем та програм розробити та впровадити спеціальний режим, який встановлять на пристрої дітей та їхніх батьків. Він буде обмежувати час, проведений дитиною онлайн та фільтрувати контент. Вимкнути його зможе лише дорослий.

Людям віком до 18 років буде заборонено користуватися мобільним інтернетом з 22:00 до 6:00.

Обмежать і час використання телефонів:

діти віком до 8 років зможуть користуватися смартфонами до 40 хвилин на день;

від 8 до 16 років - 1 годину;

16-17-річні підлітки - до 2 годин.

Нові правила набудуть чинності 2 вересня.

За задумом чиновників, такі заходи зможуть подолати інтернет-залежність та створити "сприятливе мережеве середовище".

Обмеження не стосуватимуться освітніх продуктів, сервісів екстрених служб та додатків, які "сприяють розумовому та фізичному розвитку неповнолітніх". Батьки самі зможуть налаштувати винятки для дітей.

У 2021 році Китай обмежив можливість дітей та підлітків грати у відеоігри. Грати в них стало можна лише у вихідні до трьох годин.

Аналогічно власник Douyin (китайська версія TikTok) відповідно до вимог Компартії заборонив підліткам до 14 років проводити в додатку більше 40 хвилин. Крім того, додаток перестав працювати у користувачів цієї вікової групи в період з 22:00 до 6:00.

Нагадаємо, що Китай обмежить використання Wi-Fi та Bluetooth. Таким чином, китайська влада фактично хоче встановити тотальний контроль над бездротовими інтернет-мережами.