Євросоюз розширив санкції проти Білорусі за обхід обмежень проти рф [ Редагувати ]
Європейський Союз розширив на Білорусь санкції за обхід обмежень, запроваджених проти росії. Це випливає з заяви Єврокомісії.
Запроваджується заборона на експорт до Білорусі "чутливих" товарів та технологій, які сприяють військовому вдосконаленню країни.
Забороняється експорт до республіки лукашенко "вогнепальної зброї та боєприпасів, а також товарів та технологій, придатних для використання в авіації та космічній галузі".
Санкції пов'язані із причетністю Білорусі до російської агресії проти України. Обмеження запроваджують, щоб не допустити обходу санкцій проти росії через республіку.
У червні в рамках 11-го пакету санкцій ЄС запровадили заборону на постачання до рф зброї, продовжено обмеження на транзит через країну "чутливих категорій" товарів, включаючи авіаційні технології. До цього ж пакету входить механізм боротьби з третіми країнами для боротьби з обходом санкцій.
У липні 2023 року повідомлялося, що ЄС узгодили список обмежень, який дзеркально відображає санкції проти росії. З жовтня 2020 року ЄС поступово запроваджує санкції проти Білорусі.
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