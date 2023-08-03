Бізнесмен Костянтин Жеваго, підозрюваний у розтраті $113 млн банку "Фінанси та Кредит", отримав підозру в підкупі голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Про це повідомило Національного антикорупційного бюро.

За даними слідства, у 2002 році підозрюваний придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог. У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Щоб не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року Жеваго вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного Суду.

Впродовж березня-квітня 2023 року він передав адвокату $2,7 млн ( $1,8 млн - суддям Верховного Суду, решта - "гонорар" посереднику).

Врешті-решт, Верховний Суд у квітні 2023 року ухвалив рішення на користь бізнесмена. Під час слідчих дій, НАБУ і САП задокументували передачу й отримання двома траншами $1,8 млн.

Під час отримання другого траншу у $450 тис. 15 травня 2023 року голову Верховного Суду Всеволода Князєва й адвоката затримали на "на гарячому".

Нагадаємо, у липні 2021 року за запитом ДБР Інтерпол опублікував "червоне оповіщення" стосовно народного депутата Верховної Ради України III-VIII скликань Костянтина Жеваго з метою арешту та подальшої екстрадиції.

27 вересня 2019 року екснардепу було повідомлено про підозру. Він, як колишній власник АТ "Банк "Фінанси та Кредит", організував розтрату $113 млн цієї фінансової установи.

Підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали $113 млн з кореспондентських рахунків українського банку.

Після цього Банк "Фінанси та Кредит" було визнано неплатоспроможним.

У липні 2021 року Жеваго оголосили в міжнародний розшук. У грудні 2022 року його затримали в Куршевелі, але у березні 2023-го французький суд відмовив Україні в екстрадиції.