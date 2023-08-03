Посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій, які отримали підозри у рамках справи про авіакатастрофу у Броварах, відсторонять.

Про це повідомляє ДСНС.

У службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що з початку розслідування, 20 січня 2023, надали всі необхідні матеріали та сприяють об'єктивному і прозорому розслідуванню трагедії.

"На сьогодні ДСНС, у порядку, визначеному законодавством, вживає заходів щодо відсторонення від виконання посадових обов'язків осіб, яким ДБР оголосило підозру", - йдеться у повідомленні..

ДСНС наголосила, що не буде коментувати деталі та хід слідства.

Нагадаємо, сьогодні ДБР повідомило, що п'ятьом посадовцям ДСНС оголосили підозру у справі про авіакатастрофу у Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ.