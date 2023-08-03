Німеччина зробила дивну заяву через ракети Taurus [ Редагувати ]
Передача Україна далекобійних ракет Taurus не є пріоритетом для Німеччини, оскільки в цьому нібито немає необхідності.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Tagesschau.
Чиновник зазначив, що ракети Taurus мають особливу дальність (до 500 кілометрів), тому "побоювання очевидні".
Пісторіус також нагадав, що Сполучені Штати Америки досі не наважилися надавати українським військовим крилаті ракети.
За його словами, Німеччина "є лідером" у передачі Україні засобів протиповітряної оборони, інженерної та броньованої техніки, а також у проведенні навчань.
"Це наш пріоритет номер один, наша головна компетенція", - додав глава німецького Міноборони.
Пісторіус розповів, що саме тому "не бачить нагальну необхідність" у постачаннях далекобійних ракет.
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