В Україні очікується різке підвищення температури повітря і щодня спека лише посилюватиметься.

Якою буде погода в різних регіонах України до кінця тижня розповідає Укргідрометцентр.

У п'ятницю, 4 серпня, спека лише посилиться. На півночі, півдні, у центрі та на сході температура повітря сягне 32 градусів. А от на заході буде дещо свіжіше через дощову погоду - там стовпчики покажуть від 26 до 28 градусів. Зокрема, короткочасні опади з грозами очікуються у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Субота, 5 серпня, буде сонячною для жителів майже всієї України, окрім західних областей. На більшості територій термометри покажуть близько 33 градусів, а подекуди й всі 35. При цьому, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях очікуються помірні дощі з грозами, а температура коливатиметься від 29 до 31 градуса.