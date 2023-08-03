Витрати України на війну та підтримку ЗСУ становлять близько 2 трлн грн на рік.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на конференції послів України 3 серпня.

"Фактично підтримка Збройних сил та війна коштує Україні близько 2 трильйонів гривень. Це більше, ніж дохідна частина бюджету мирного часу", – сказав очільник уряду.

Він додав, що в мирний період дохідна частина держбюджету становила 1,3 трлн грн грн. На сьогодні ж Україна тримається завдяки фінансовій підтримці від партнерів, а ще завдяки кредитам та грантам.

Шмигаль також поінформував, що під час повномасштабної війни Україна втратила близько 30% економіки та підприємств. Втрачені 3,5 млн робочих місць. У перший рік повномасштабного вторгнення Україна втратила 29,5% ВВП.

"Це менше, ніж очікувалося. Бізнес адаптувався і продовжує адаптовуватися. Цього року ми очікуємо навіть незначного зростання порівняно з минулим роком", – зауважив прем’єр.

За його словами, Україні вдалося збільшити золотовалютні резерви до історичного максимуму за увесь час незалежності: "39 мільярдів гривень сьогодні у Національному банку на залишках".

"Ми цього року знизили рівень інфляції до 12,8% у річному вимірі. Ви розумієте, яка інфляція у ваших країнах, можете порівняти", – звернувся Шмигаль до присутніх.