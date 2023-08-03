Українська акторка Ольга Сумська поділилася з шанувальниками сумною новиною.

У себе на сторінці в Instagram зірка повідомила, що пішов з життя її свекр, батько її чоловіка Віталія Борисюка Микола Петрович Борисюк. Сумська у фотоблогу розмістила знімок, на якому позує зі своїм свекром та сестрою чоловіка.

"Пішов з життя Микола Петрович Борисюк… Глибокі співчуття Віталіку та сестрі Наталі…Світла пам'ять нашому дорогому, найдобрішому в світі батьку і дідусеві, моєму неймовірному свекру! Летіть, наш рідний", - написала у соцмережі Сумська.