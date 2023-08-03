Не припиняють ворожі війська воювати проти мирних.

Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Збройні сили закріплюються на відвойованих рубежах. За даними Генштабу, аби зупинити контрнаступ, окупанти продовжують мобілізувати ув'язнених. Зокрема з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

На східному фронті росіяни застосовують авіацію на всіх ділянках фронту. Важка ситуація на Лиманському та Куп'янському напрямку. Ворог намагається прорватися на деокуповану раніше Харківщину. Як минула доба на фронті, і як цивільні виживають під шквальним вогнем росіян? Про все в нашому огляді далі.

На Лиманському напрямку точаться важкі бої. Напередодні ворог завдав авіаудару по околицях Білогорівки. Попри потужне угруповання російських військ, наші оборонці тримають позиції. Та завдають окупантам вогневих уражень. Це палають російські боєкомплекти.

Гармата! Постріл!

У Серебрянському лісництві наші захисники систематично нищать ворога.

По танчиках стріляли. Відпрацювали добре. Найголовніше, що вспіли. Ну, якось так...

Ворог, кажуть, не шкодує снарядів.

Тарас, військовослужбовець ДШВ Збройних сил Украни:

Десь в них снаряди виготовляються повним ходом. Тобто усього хватає. Те, що їх стало більше, то воно відчувається. Більше вогню, більше штурмів.

А це - Кремінський ліс. Наші оборонці взяли у полон з десяток російських окупантів. Вони поповнять обмінний фонд.

Це - кадри третьої штурмової. Наші воїни збирають трофеї на колишніх позиціях окупантів.

Тут ворог відійшов лише нещодавно.

Оборонці поступово викурюють русню з української землі. Ось мінометники 77 бригади десантно-штурмових військ працюють по ворожих позиціях.

Потрібно швидко навестись, підготувати міну і вразити противника максимально ефективно.

Цілей, кажуть, не бракує.

А це - кадри стрілецьких боїв під Кліщіївкою.

За даними Генштабу, минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у північній і центральній частинах Мар'їнки, здійснив спроби відновити втрачені позиції на напрямку Урожайне-Благодатне та західніше Старомайорського.

Олександр Штупун, речник Генштабу Збройних сил України:

Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Водночас противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, задіює резерви.

Не припиняють ворожі війська воювати проти мирних. Минулої доби на Донеччині здійснили два десятки атак по цивільному населенню на Донеччині. 1 людина загинула, ще п'ятеро цивільних отримали травми. А напередодні рятували пораненого у Кураховому. Чоловіка зачепило осколками.

Евакуаційна бригада мчить просто попід ворожими обстрілами.

Олег Кирницький, інспектор відділу комунікацій ГУ НПУ в Донецькій обл.:

Пересуваємось дуже швидко, в екіпажу є один важкий поранений. Також ми самі потрапили під ще одне вогневе ураження. Навіть автобус у нас пошкоджений. Зараз чоловіка буде доставлено до хірурга.

Правоохоронці продовжують допомагати й іншим жителям прифронтових територій.

Напередодні у Водяному запрацював проєкт "Медицина незламності". Поліцейські забезпечили супровід лікарів-волонтерів, які надали медичну допомогу тамтешнім жителям і роздали ліки.

Через російські атаки жителі Водяного живуть у підвалах і розбитих будинках.

Без світла, без спілкування, без води, без газу... Без магазина, без хліба... У нас єдине бажання, щоб не стріляли. Інше ми все переживемо!

Більшість мешканців тут - літні люди. Та є в переселенці з Вугледара, Їхнє життя було знищено рашистами там. Тепер ворог руйнує його вже тут.

Дві хати згоріло, ферму побили, ряд побитий увесь. Склад, де моя була робота, теж розбили повністю.

Дорогою назад правоохоронці забрали 22-річного хлопця, який попросив про евакуацію.

Аналогічні виїзди медиків планують здійснювати й до інших населених пунктів на лінії фронту.