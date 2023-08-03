Молодший сержант роти ударних БПЛА та артилерійської розвідки 92 бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів про важкі бої на Бахмутському напрямку.

"Наша бригада працює на двох напрямках - Бахмут і Сватове. На Бахмутському напрямку, щодня, метр за метром робимо все, щоб деокупувати місто Бахмут. Ситуація наразі важка, тривають важкі бої. Але ситуація під контролем Збройних Сил України. Дійсно, спроби ворога є, аби повернути втрачені позиції. Їм це не вдається. Ми розуміємо важливість Бахмуту для ворога, вони це подали, як Сталінград", - каже він.