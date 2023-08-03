США визнали: мають великі очікування від цього саміту, адже вважають це початком реалізації українського мирного плану

Як на заході оцінюють український контрнаступ? Оцінки різні. Частина західних ЗМІ та оглядачів пишуть про те, що він надто повільний. Американське видання CNBC взагалі заявило, що Сполучені Штати часто незгодні з діями військово-політичного керівництва України.

На тлі таких новин мирний саміт в Саудівській Аравії викликає ще більше інтересу. Нагадаю, зустріч відбудеться вже цими вихідними. На ній представники трьох десятків держав шукатимуть шлях до припинення російсько-української війни. Серед них - багато нейтральних країн Глобального Півдня та, можливо, навіть Китай.

За даними видання WSJ, КНР поступово змінює свою позицію щодо війни в Україні й може приєднатися до зустрічі в Джидді. Серед основних причин - вихід росії з "зернової угоди". Більше і про саміт, і про оцінки контрнаступу - в матеріалі Ольги Жидецької.

Країни Близького Сходу і Глобального півдня. Серед них і нейтральні. Загалом, до 40 учасників цими вихідними з'їдуться до Саудівської Аравії, щоби обговорити встановлення миру в Україні. Це буде вже друга зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних директорів. Але, подібний масштаб - вперше. На зустрічі у Джидді, офіційний Київ розраховує детально ознайомити учасників зі своїм мирним планом.

Ігор Жовква, радник Президента України:

…залучаємо додаткові країни Глобального Півдня, а головне - проводимо таку зустріч на Близькому Сході, що повністю руйнує наратив росії про підтримку України виключно країнами Колективного Заходу.

США визнали: мають великі очікування від цього саміту, адже вважають це початком реалізації українського мирного плану та вітають будь-які спроби України розширити дипломатичну географію.

Метью Міллер, представник Державного департаменту США:

Щодо завдання саміту в Саудівській Аравії - ми впевнені, це важливо, що країни з усього світу напряму почують від України про жахи, які відбуваються через війну, про атаки на цивільних, на школи, лікарні, житлові будинки, інфраструктуру. Вони почують, як росія порушує територіальну цілісність і суверенітет.

Представників росії на саміті не буде. Однак серед запрошених - є ціла низка країн, що або демонструють холодний нейтралітет, або відкрито тяжіють до московської орбіти.

Досі Україні не вдавалося завоювати їхньої симпатії, однак нині змінилася кон'юнктура.

Аманда Пол, старша аналітикиня Центру європейської політики (EPC):

російське рішення вийти з "зернової угоди" й удари по портах мали значний вплив на те, як деякі країни дивляться на цю війну. Адже вони купують українське зерно. Показовим було і те, що на Африканському саміті пролунав чіткий заклик до росії залишитися в "зерновій угоді", однак президент путін сказав: "Ні! Купуйте зерно у мене". Я сподіваюся, що це рішення пришвидшить зміну ставлення африканських країн.

Інше підґрунтя для переговорних позицій - український контрнаступ. Щоправда, його затьмарюють дещо завищені очікування. Повільне просування ЗСУ, що відвойовують окуповані території, на тлі торішніх успіхів зі звільнення Харківщини та Херсона виглядає не так ефектно. Через це у світі дедалі частіше звучать скептичні думки. Серед таких нещодавно заява італійського міністра оборони.

Гвідо Крозетто, міністр оборони Італії:

Ситуація на фронті зайшла в глухий кут, що змушує думати про довгострокові терміни завершення війни. Контрнаступ Збройних сил України ускладнює те, що росіяни суттєво окопалися. Тому це може бути політичний вибір, який визначить кінець конфлікту.

Те, що український контрнаступ виявився важчим ніж очікувалося, підтверджують більшість закордонних оглядачів. Однак вони ж зауважують, що Україна ще не задіяла у наступі всіх сил і має перевагу у високоточній артилерії.

Річард Мур, голова британської служби зовнішньої розвідки MI6:

Українські командири, на відміну від своїх російських колег, хочуть зберегти життя своїх військових і тому рухаються з належною обережністю. Вони все одно повернули більше території за місяць, ніж росіянам вдалося досягти за рік.

Також експерти відзначають кількісну перевагу росіян. Тож Україна змушена берегти не тільки своїх людей, а й зброю та набої. Тому керівництво ЗСУ обрало тактику розвідування слабкого місця для прориву, який може стати абсолютно нищівним для окупантів.

Аманда Пол, старша аналітикиня Центру європейської політики (EPC):

Варто дивитися на деталі, чого насправді досяг контрнаступ натепер. Він відбувається повільніше, ніж Україна того б хотіла, тому що західні партнери не спромоглися доправити Україні те, що вона потребує. Ця війна закінчиться, коли росія буде переможена, коли Україна здобуде перемогу. А не тоді, коли Україна і росія сядуть за стіл перемов, і Україну змусять піти на поступки.

Переконати у цьому нейтральні країни й полягає завдання України у Джидді. Це частина стратегічної мети сформувати єдиний підхід до 10 пунктів української Формули миру Президента Зеленського та підготуватися до майбутнього Глобального саміту на рівні лідерів держав. Провести його Київ розраховує вже восени.