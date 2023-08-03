Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, як буде працювати електрона черга для автобусів на кордоні.

"Електрона черга для автобусів - це система, яка фактично дозволяє не стояти в фізичній черзі перед кордоном, а приїхати на свій час до пункту пропуску і перетнути кордон. Ми таку систему запустили для вантажних транспортних засобів це в травні і в нас вже понад 300 тисяч вантажівок перетнули кордон", - каже він.

За його словами, з 1 серпня запустити пілотний проєкт на одному з пунктів пропуску для автобусів.

"Там їдуть тільки регулярні рейси і ми хочемо полотно протестувати як ця система буде працювати для автобусів. Зараз є затори саме з автобусів і на жаль, наші автобуси чекають на кордоні по 10-12 годин. Наша мета, щоб у кожного автобуса був швидкій прохід пункту пропуску. Аби громадяни не ночували перед кордоном і були доставлені вчасно", - каже він.