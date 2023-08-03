Найбільш замінована країна світу має лише 26 одиниць розмінувальної техніки. Україні потрібно більше таких машин. На нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ про це заявив Президент Зеленський.

На Харківщині, приміром, піротехніки ДСНС розміновують об'єкти інфраструктури разом із фахівцями міжнародних гуманітарних місій. Загалом, в Україні їх працює з десяток. За підготовкою і роботою фахівців однієї з груп спостерігала наша знімальна група.

Це не просто поле, а такий собі навчальний клас просто неба. На полігоні тренуються майбутні демінери міжнародної гуманітарної організації The HALO Trust. Теоретичний курс вже позаду, тепер - практика.

Павло Чечін, майбутній демінер The HALO Trust:

От ви бачите, кругом стоять віхи, вони всі мають свій колір, своє маркування, і кожна віха має своє призначення. Людина, коли починає своє теоретичне навчання, вона починає саме з віх, і запам'ятовувати їх досить важко. Їх 23 віхи, і треба знати, коли її ставити, коли не ставити.

До війни - вчителька історії, а нині стажерка-демінер Анастасія розповідає: їй поки найважче шукати розтяжки.

Анастасія Железова, майбутній демінер The HALO Trust:

Розтяжка - це дуже небезпечна штука, тому що знайти їх саме для мене було тяжкувато. Але з нашими інструкторами, які поетапно все розповіли, по полках, це склалось в одну картинку.

Головна вимога до майбутніх демінерів - гарна фізична форма та витривалість. Адже працювати доводиться на свіжому повітрі - і в спеку, і в холоди. Та ще й майже весь час навколішки, обстежуючи кожен сантиметр площі.

Андрій Позняк, головний керівник тренінгу The HALO Trust:

Це в першу чергу має бути зір, людина має бути сконцентрована, людина має бути психічно врівноважена, тому що це робота, яка не потребує якоїсь спішки.

У кожного на полігоні є мотивація. Адже вибір майбутні демінери робили свідомо.

Оксана Красюк, майбутній демінер The HALO Trust:

Я знаю, на що йду. Інстинкт самозбереження у кожного є. Та ми розуміємо. Розуміємо і готуємося.

Нині навчається вже третя команда фахівців - сорок чотири людини віком від двадцяти, до п'ятдесяти п'яти років. А загалом для розмінування Харківщини The HALO Trust має підготувати близько півтисячі фахівців.

Ольга Ільїна, інструкторка з навчання The HALO Trust:

Дуже багато дівчат і хлопців приходять, щоб очистити нашу територію. Я сама з Донецької області. У нас війна 9 років. Ми в цьому живемо 9 років, і ми всі хочемо, щоб наші діти безпечно пересувалися по нашій землі.

Павло Чечін, майбутній демінер The HALO Trust:

У нас в групі є люди різного віку. Є молоді, є і постарше, але всі стараються, всі хочуть досягти того рівня, коли вони зможуть розмінувати свої райони, де вони живуть. В нас є хлопці з Чугуєва, є люди з Куп'янська, тобто всі вмотивовані.

А тут уже все по-справжньому: розтяжки, гранати, реальна небезпека. Демінери The HALO Trust на двох локаціях, неподалік Печеніг, працюють уже кілька місяців.

Богдан Гречко, головний керівник оперативних робіт The HALO Trust в Харківській області:

На цих локаціях було знайдено 10 вибухонебезпечних предметів. Конкретно - це 5 гранат типу РГО і 5 гранат типу Ф-1. Вони були встановлені на розтяжки, прив'язані до дерев від пів метра до одного метра у висоту.

Сумнозвісна Ангола щодо мінної небезпеки в порівнянні з Україною - тренувальний майданчик, кажуть фахівці. Там міни здебільшого встановлені в певному порядку. А от рашисти маскують вибухівку так, щоб її було майже неможливо знайти.

Михайло Білецький, демінер The HALO Trust:

Це воно здається, що воно наче там, як показують в кіно, все висить і наче його видно. Але річ у тім, що воно дуже добре маскується, дуже добре маскується.

Пошук ускладнюють ще й висока трава та повалені вибухами дерева. Тож фахівці працюють повільно та дотримуючись інструкцій. Тут кажуть, вони написані не кров'ю, а розумом. Адже досвід The HALO Trust має величезний, організація була заснована ще у 1988 році колишніми британськими військовими для розмінування Афганістану. Зараз представники HALO працюють у трьох десятках країн. І в кожній команді обов'язково є парамедики.

Андрій Разін, демінер-парамедик The HALO Trust:

Моє завдання слідкувати за станом здоров'я групи та надавати домедичну допомогу у разі НС. Це може бути як мінно-вибухова травма, або ж падіння, якісь укуси тварин, або там ще щось таке.

У The HALO Trust зараз працюють люди із різних регіонів України. Дім Михайла Білецького неподалік, у Вовчанську. І роботи там демінерам вистачить на десятки років.

Михайло Білецький, демінер The HALO Trust:

Там майже кожен квадратний метр доведеться вичищати. Тому цим і займаюсь тут, а коли відгонять їх від кордону, і буде можливість працювати там, то ми підемо туди й будемо свої городи розміновувати.

Зараз на Харківщині на 11 ділянках, узгоджених Міністерством оборони, працюють 17 груп The HALO Trust. На їхньому рахунку вже понад чотири тисячі смертельно небезпечних знахідок, а нещодавно організація отримала акредитацію, яка дозволить не просто виявляти, а й знешкоджувати вибухонебезпечні. Тож темпи розмінування пришвидшаться.