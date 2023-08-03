В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник 2-го управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора Олександр Сорочко розповів, яке покарання понесе військовий комісар, який очолював районний ТЦК і СП, та змушував солдатів будувати йому будинок.

1 серпня 2023 року на місці будівництва, а також в помешканні та робочому кабінеті фігуранта працівники ДБР провели низку обшуків. На будівництві були виявлені троє солдатів, які виконували будівельні роботи.

"Під час санкціонованих обшуків виявлено службові документи, квитанції, талони на пальне, грошові кошти, наручні годинники, золотий зливок та інші речі, які мають доказове значення. Військкому інкримінують ч. 5 ст. 426-1 КК України - перевищення влади і службових обов'язків", - йдеться у повідомленні.

Олександр Сорочко повідомив, що санкції статті передбачають позбавлення волі строком від 8 до 12 років позбавлення волі.

"Такі ситуації є неприпустимі у нашій державі в умовах воєнного стану. Це впливає на авторитет Збройних сил", - каже він.