ЗСУ руйнують плани ворога й просуваються на Бахмутському напрямку - Сирський [ Редагувати ]
Українські військові продовжують просуватись на Бахмутському напрямку. Зокрема руйнують плани ворога та завдають йому втрат на Купʼянському, а також Лиманському напрямках.
Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє Telegram-канал Military Media Center.
"Увесь день працював в органах управління та військових частинах, які виконують завдання на найбільш активних ділянках фронту", - розповів Сирський.
За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, його робота була присвячена актуальним проблема збільшення темпів наступу, перспективам подальших дій й вирішенню питань, які заважають успішно виконати поставленні завдання.
Сирський розглянув питання адекватного реагування на наступальні дії ворога, підвищення ефективності вогневого ураження, боротьби з дронами й забезпечення наших воїнів. Також він зустрівся з молодшими командирами, представниками сержантського корпусу Збройних Сил, вручив військовим відзнаки й подарунки.
"Відбулася відверта розмова з усіх проблем, які потребують термінового вирішення. Для цього визначив конкретні завдання відповідним посадовим особам", - додав Сирський.
Як відзначив командувач Сухопутних військ, попри активні наступальні дії ворога на Купʼянському та Лиманському напрямках, наші воїни продовжують зривати його плани й завдавати йому суттєвих втрат в особовому складі й техніці, а також зменшувати його наступальний потенціал.
"На Бахмутському напрямку продовжуємо проводити наступальні дії, крок за кроком, в умовах сильного супротиву ворога наші бійці звільняють територію, наближаючи перемогу!", - відзначив Сирський.
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