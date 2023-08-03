Українські військові продовжують просуватись на Бахмутському напрямку. Зокрема руйнують плани ворога та завдають йому втрат на Купʼянському, а також Лиманському напрямках.

Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє Telegram-канал Military Media Center.

"Увесь день працював в органах управління та військових частинах, які виконують завдання на найбільш активних ділянках фронту", - розповів Сирський.

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, його робота була присвячена актуальним проблема збільшення темпів наступу, перспективам подальших дій й вирішенню питань, які заважають успішно виконати поставленні завдання.

Сирський розглянув питання адекватного реагування на наступальні дії ворога, підвищення ефективності вогневого ураження, боротьби з дронами й забезпечення наших воїнів. Також він зустрівся з молодшими командирами, представниками сержантського корпусу Збройних Сил, вручив військовим відзнаки й подарунки.

"Відбулася відверта розмова з усіх проблем, які потребують термінового вирішення. Для цього визначив конкретні завдання відповідним посадовим особам", - додав Сирський.

Як відзначив командувач Сухопутних військ, попри активні наступальні дії ворога на Купʼянському та Лиманському напрямках, наші воїни продовжують зривати його плани й завдавати йому суттєвих втрат в особовому складі й техніці, а також зменшувати його наступальний потенціал.

"На Бахмутському напрямку продовжуємо проводити наступальні дії, крок за кроком, в умовах сильного супротиву ворога наші бійці звільняють територію, наближаючи перемогу!", - відзначив Сирський.