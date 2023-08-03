Гуменюк розповіла про знищення складів боєприпасів окупантів [ Редагувати ]
В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталія Гуменюк розповіла, на чиєму боці ініціатива на фронті зараз.
"Ініціатива дуже повільно, але дуже впевнено переходить на наш бік. Це саме з розрахунку артилерійського укриття. Це наслідок нашої роботи, тобто знищення складів з боєприпасами призводить до того, що ворог втрачає кількісну позицію і починає втрачати територіальну. Ми вибиваємо їх з тієї смуги, де вони намагаються розгорнути свої позиції. Нам потрібно зачистити 30 км для того, щоб вони не могли сягати відстань і вражати мирних херсонців, населення правобережжя. Наша робота дуже потужна, але ускладнена", - каже вона.
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