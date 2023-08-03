Бажаєте відкрити власну справу? Зверніться до держави! Можуть дати грошей. В країні набирає обертів державна програма "єРобота". Це грошова підтримка на розвиток мікро- та малого бізнесу. Найбільше програмою позикою від держави користуються на Львівщині. Регіон - лідер з кількості підприємців.

Майже тисяча мешканців області отримали до 250 тисяч гривень. Більшість скористалася грантами, щоб удосконалити та розширити вже наявний бізнес, але є й ті, хто зробив перші кроки у підприємництві. Тему продовжить Вікторія Балицька.

Тут є маяк. В нас на дальній косі в Бердянську є. Всі його знають, він дуже гарний, красивий, і він направляє кораблі й буде направляти наших людей до нас.

Невеличка кав'ярня із назвою острова Азовського узбережжя у середмісті Львова відкрилася кілька місяців тому.

Власниця кав'ярні Ксенія до Львова приїхала торік у квітні з окупованого Бердянська.

Ксенія Клейнос, підприємиця:

40 днів десь я була в окупації, це був складний виїзд з міста, але ми з сім'єю виїхали, потім я думала, чим зайнятися, згадала, що в мене була така мрія - відкрити кав'ярню.

Кошти на омріяну справу Ксенія отримала від держави, скориставшись програмою "єРобота".

Ксенія Клейнос, підприємиця:

Я написала грант на суму 240 тисяч гривень. Це покривало перші 2 місяці оренди, обладнання, трошки я закупила сировини, то зерно для кави.

Це пекарня, де виготовляють солодощі для здорового харчування.

Володимир Бойчук, підприємець:

Росли, розвивалися й доросли до такого виробництва. Тут дівчата саме в процесі - формують хлібці. Печиво з цільно-зернового борошна, унікальної власної розробки та рецептур. Без трансжирів, на маслі, дуже смачне.

7 років на підприємстві випікали дієтичні хлібці, розповідає Володимир. Проте, коли почалася повномасштабна війна, чимало клієнтів виїхали за кордон.

Володимир Бойчук, підприємець:

В нас споживачі - це в основному жінки. На жаль, ринок дуже сильно просів, і з метою диверсифікації ризиків і відновлення роботи ми вирішили якраз запустити печиво.

Але для випікання печива потрібно було закупити нове обладнання. Володимир торік восени подав заявку на грант в проєкті "єРобота", і 31 грудня отримав 250 тисяч.

Володимир Бойчук, підприємець:

За грантові кошти нам вдалося купити пічку, на якій печемо печиво, також докупили фасувальне обладнання, яке знаходиться в цеху фасування.

Проєкт "єРобота" для підтримки малого та мікробізнесу в Україні працює вже рік. Алгоритм простий: підприємець отримує кошти, які повертає державі як податки. Львівщина - лідер за кількістю наданих грантів - за рік кошти отримали 946 суб'єктів господарювання.

Василь Барилюк, керівник Львівського обласного центру зайнятості:

Таких умов і таких можливостей, які надає оцей грант не було ніколи, це є унікальний шанс скористатися такими грошима. Тому що це не кредит, який треба повертати живими грошима і плюс сплачувати відсотки.

А ще грантоотримувач має створити одне або два робочих місця в залежності від суми. Ксенія взяла на роботу у кав'ярню двох землячок з Бердянська.

Ксенія Клейнос, підприємиця:

Зі мною працює ще 2 дівчини, це Альона і Віра. І ми створюємо тут такий куточок Бердянська

Альона Акімова, працівниця кав'ярні:

Ксенія дуже сильно надихає, я думаю, що допомагаючи їй, я трошки впевнююсь у своїх силах, і можливо скоро також відкрию власну кав'ярню. Сподіваюсь, звісно, що це буде в деокупованому Бердянську

Володимир теж взяв на роботу двох жінок. Тепер у пекарні працює 12 осіб.

Володимир Бойчук, підприємець:

Той грант, який ми отримали, ми його успішно реалізували, він нам допоміг вижити й рухатися далі. Не закритися.

Подати заявку на грант через портал "Дія" може кожен громадянин України віком до шістдесяти п'яти років.

Василь Барилюк, керівник Львівського обласного центру зайнятості:

Може скористатися людина, яка має позитивну кредитну історію. Підприємство чи підприємець, які не мають проблем зі сплатою податків, тобто немає заборгованості, і підприємство чи організація, де кількість працівників не перевищує 50 осіб.

Якщо з кредитною історією все гаразд, з підприємцем проводять співбесіду у регіональному центрі зайнятості. Кожен третій претендент на Львівщині отримав кошти на започаткування або розвиток бізнесу.

Василь Барилюк, керівник Львівського обласного центру зайнятості:

87 відсотків тих, хто скористався грантом, це вже чинні підприємці, і відповідно є гарантія того, що будуть працевлаштовані люди, що кошти повернуться. І є 13 відсотків тих, хто тільки вперше спробував, це теж непогана, до речі, цифра.

Мінімальна сума гранту - 50 тисяч, максимальна - 250. Однак, цьогоріч створено пропозицію для учасників бойових дій, які можуть отримати на розвиток бізнесу від 500 тисяч до мільйона гривень.