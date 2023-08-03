День пам'яті Марії Магдалини: заборони і прикмети [ Редагувати ]
4 серпня християни східного обряду вшановують пам’ять святої мироносиці Марії Магдалини. Вона перша дізналася про воскресіння Спасителя та була поряд з ним під час розп’яття.
Що не можна робити в день пам’яті Марії Магдалини
Наші пращури вірили, що в цей день краще дотримуватися певних заборон. Основні обмеження цього дня стосуються жінок. Це пов’язано з тим, що Магдалина є уособленням учениць Христа.
У свято не рекомендують прати, працювати на городі, полі та саду. Не можна також опікуватися худобою. За повір'ями, це може принести господині фінансові труднощі.
Молодим дівчатам забороняється працювати у свято, вважається, що це може призвести до проблем зі здоров'ям.
У свято не можна сваритися та з'ясовувати стосунки.
Прикмети Дня святої Марії Магдалини
- Велика кількість роси вранці - льон буде цього року сірого кольору. Вважалося, що ця роса вкорочує зростання його стебла і вимиває білизну.
- Якщо гримить грім - буде багатий урожай сіна. Якщо він гримить безперервно, то незабаром піде град.
- Павуки ховаються - незабаром піде дощ.
- Якщо кури гуляють у дворі під час дощу - буде тепла погода.
- Якщо на городі багато слимаків - погода сира та похмура буде у найближчі кілька днів.
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