Фото: що не можна робити 4 серпня

4 серпня християни східного обряду вшановують пам’ять святої мироносиці Марії Магдалини. Вона перша дізналася про воскресіння Спасителя та була поряд з ним під час розп’яття.

Що не можна робити в день пам’яті Марії Магдалини

Наші пращури вірили, що в цей день краще дотримуватися певних заборон. Основні обмеження цього дня стосуються жінок. Це пов’язано з тим, що Магдалина є уособленням учениць Христа.

У свято не рекомендують прати, працювати на городі, полі та саду. Не можна також опікуватися худобою. За повір'ями, це може принести господині фінансові труднощі.

Молодим дівчатам забороняється працювати у свято, вважається, що це може призвести до проблем зі здоров'ям.

У свято не можна сваритися та з'ясовувати стосунки.

Прикмети Дня святої Марії Магдалини