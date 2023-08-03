єРобота: яка ситуація на ринку праці в Україні [ Редагувати ]
В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" директор з комунікацій Work.ua Максим Пилипенко розповів, як програма єРобота вплинула на ринок праці.
"Наскільки я знаю, програмою єРобота скористалися декілька тисяч підприємців, які протягом року мають створити робочі місця. Що стосується ринку праці, то перше півріччя кількість вакансій зросла від 60 тисяч до понад 93 тисячі вакансій, що є досить значним відновленням ринку праці. Ми бачимо позитивні тенденції і вплив єРоботи також діє на цей процес", - каже він.
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