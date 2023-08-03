росія постійно здійснює кібератаки на інформаційні системи України [ Редагувати ]
Не лише ракетами, але й кібератаками росіяни намагаються завдати шкоди Україні. Від початку великої війни - системи захисту державних установ та об'єктів критичної інфраструктури ворог атакував понад півтора мільйона разів. З них 2 тисячі - це серйозні кібервтручання. Зараз під прицілом енергетична галузь та зернова логістика.
Чи готові IT-фахівці захистити українську комп'ютерну систему від ворожих кібератак - з'ясовувала Христина Гашенко.
Енергетика України - одна із галузей, яку чи не найбільше росіяни прагнуть знищити за допомогою кібератак. Зламати комп'ютерні системи критичної інфраструктури ворог намагався за два місяці до початку великої війни. Нині - головне завдання ворога - добити енергетичну галузь перед опалювальним сезоном, каже заступник міністра енергетики Фарід Сафаров на конференції з кібербезпеки у Львові.
Фарід Сафаров, заступник міністра енергетики України:
Головне не просто виробити електроенергію, а головне - мати змогу її передати далі по високовольтних лініях вже до транспортування її. Якраз є вразлива частина пов'язана з автотрансформаторами, системою управління. Так от 80-90 відсотків атак відбувається проти такого типу обладнання.
Міграційна служба України - ще один ласий шматок для ворога, каже її керівництво. У них в системі - всі персональні дані українців, а ще іноземців, які перебувають на території України. Зараз у службі майже 5 тисяч співробітників. Там припускають, серед працівників навіть можуть бути раніше завербовані росіянами фахівці. Тому захистити систему треба не лише від зовнішніх кібератак, але й від внутрішніх зламів.
Іван Двойленко, заступник Голови Державної міграційної служби України:
Система повинна бути стійкою навіть до будь-яких ризиків, навіть людського фактора, що людина може мислити як злочинець і сидіти як людина найнята в тебе в організації. І система повинна передбачати будь-які ризики.
Кібератаки росіян на українські інформаційні системи не є хаотичними. Їх ретельно планують і підлаштовують одночасно із ракетними обстрілами та політичними подіями.
Олександр Потій, заступник голови Держспецзв'язку:
Вони проводять атаки в залежності від своїх політичних завдань і політичних потреб. Наприклад, зараз здійснюється зернова угода, вони здійснюють кібератаки на відповідні логістичні наші шляхи, по-перше, на державні устави, які працюють над цим питанням, і реалізують кібератаки на наших партнерів, які в цьому процесі беруть участь.
Аби посилити захист українські IT-фахівці постійно підтримають зв'язок із колегами з Польщі, країн Балтії та США. Комп'ютерні системи цих країн також росіяни намагаються атакувати. З кожним разом ворог вдосконалює свої спроби зломів.
Іван Дубійчук, член наглядової ради Львівського IT-кластеру:
Так само як на полі бойових дій, ворог вчиться, але і ми стаємо кращі у наших силах. Враховуючи підтримку, яку ми отримуємо в середини країни й від партнерів за кордону, ми все ж так, якщо дивитися на результати, ефективно простоїмо цим нападам.
Ендрю Лі, експерт з кібербезпеки Словаччини:
Ще на початках я думаю цього вторгнення дехто здивувався, що дечого не сталося. Можливо, хтось навіть зрозумів, що Україна ще до війни покращила свої системи й стала стійкішою у зв'язку з попередніми атаками, і тому цих подій не сталося.
Від початку великої війни до кіберзахисту українських систем долучилися чимало фахівців, зокрема і з приватних компаній. Втім, їх сьогодні не достатньо.
Євгенія Волівник, керівниця урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України:
На місцях, дійсно, є дефіцит, тому що мають бути в організаціях не просто адміністратори мережеві, які налаштовують обладнання, а мають бути саме фахівці з кібербезпеки, хтось може собі дозволити найняти таких фахівців на аутсорс, хтось бере в штат.
Покращити системи захисту в державних структурах та на об'єктах критичного значення - урядовці планують за допомогою нового законопроєкту.
Олександр Федієнко, експерт з питань кібербезпеки:
Будуть запровадженні команди реагування в кожному державному інституті, який буде визначений у цьому законопроєкті для того, щоб у разі, якщо відбувається кібератака на той чи інший державний орган або на об'єкт критичної інфраструктури, то вони могли між собою бути взаємозєднанні.
Одна із вимог закону - перевірити програмне забезпечення у державних структурах.
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