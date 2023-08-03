Падіння російського дрона: у Міноборони Румунії спростували чутки [ Редагувати ]
Фахівці Військово-повітряних сил Румунії оглянули комуну Чаталкіой, де нібито впали російські дрони. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Румунії.
Жодних уламків там не знайшли.
У відомстві зазначили, що перевірили повідомлення від представників комуни Чаталкіой про можливе падіння на території Румунії частин російського дрону-камікадзе під час атаки на український порт в Ізмаїлі.
Безпілотники, використані російською федерацією у незаконних та невиправданих атаках, жодного разу не перетинали повітряний простір Румунії.
При цьому додали, що Міністерство оборони посилило заходи безпеки і постійно контролює сухопутний, морський і повітряний простір і співпрацює з НАТО в цьому питанні.
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