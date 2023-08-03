Авіація, артилерія і постійні штурми. Ворог сконцентрував значні сили на Запорізькому напрямку для протидії наступу ЗСУ. Втім сили оборони вдало стримують окупантів і мають тактичні успіхи на цій ділянці фронту.

А найскладніша ситуація - на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Лише за минулу добу із важкого озброєння ворог обстріляв понад 30 населених пунктів.

Збройні сили України тим часом продовжують просування на півдні Донеччини.

35 бригада морської піхоти спільно з двома окремим батальонами тиждень тому змогла звільнити населений пункт Старомайорське. Селище має стратегічне значення як для наших бійців, так і для окупантів. Тому бої за село тривають і зараз - росіяни намагаються повернути контроль над ним. Наша знімальна група спробувала потрапити в Старомайорське. Що з того вийшло?

Неподалік передової командир 35 бригади морської піхоти нагороджує своїх хлопців. Ці бійці відзначились під час визволення Старомайорського. Кілька днів тому вони вийшли на відпочинок із самісінького пекла. Найменше, чим командир зміг віддячити героям - бригадні відзнаки, та державні медалі.

Дякую, козаки, що робите цей титанічний труд. Ще раз дякую. Вперед! Разом до перемоги.

За півтора року служби у Дмитра це перша нагорода, хоча штурмів і боїв у морського піхотинця було вдосталь. Чоловік помітно шкутильгає. Під час визволення Старомайорського отримав поранення в ногу, але залишився в строю.

Дмитро, військовослужбовець 35 БМП імені контрадмірала Михайла Остроградського:

Это минометка накрила, еле от туда вышли, я еще "300" вытащил, но он правда умер, "200" уже, нету его с нами. Я не хочу даже говорить об этом, хочеться как-то забывать это все, даже думать об этом. Ночами сниться, такое чувство, что там постоянно находишся.

Це кадри того самого штурму, який тривав понад тиждень. Старомайорське майже на кордоні Донецької та Луганської областей і має стратегічне значення, тому росіяни чіплялись за нього як могли. Богдан командував однією зі штурмових рот, яка в перших рядах заходила в село. Каже, пробити ворожу оборону було складно - бої йшли за кожен будинок і підвал.

Богдан, військовослужбовець 35 БМП імені контрадмірала Михайла Остроградського:

Штурм, починаємо з групою заходити, обдивляємось, закидуємо будинок гранатами, заходимо, прострілюємо, і тут бах - сім "карандашів" вискакують і починають вести вогневе враження по нас, навіть на дахах сиділи. Ми йдемо і просто не очікуємо тих засад. У нас навіть був такий реальний приклад, коли загинув мій друг, кращий штурмовик, позивний "Бандіт". Оце на такий мурашник він і попав.

Це чи не останнє фото В'ячеслава Імангулова - того самого "Бандіта". Життєрадісний, усміхнений і завзятий. Вдома у нього залишилась дружина і маленька донька.

Та навіть після звільнення Старомайорського, бої за нього не вщухають. Росіяни намагаються повернути село під свій контроль. На броньованій турецькій Kirpi ми вирушаємо на евакуацію оборонців Старомайорського. Люки бронеавтомобіля Богдан просить зайвий раз не відчиняти - в небі зараз панують російські дрони.

До Старомайорського ми рухаємось через села і дороги, які за останні півтора місяця визволили наші захисники. Про нещодавні бої тут нагадують понівечені будинки та розбита російська техніка. Чим ближче до лінії фронту, тим гучніша артилерія.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Заїхати в Старомайорське нам навряд вдасться, тому що російська авіація та артилерія рівняють визволене село з землею, і щойно стало відомо, що криють керованими авіабомбами. Попробуємо просунутись якомога ближче.

Так вибухають керовані бомби, які на наших очах росіяни скинули на оборонців Старомайорського. Аби не потрапити під обстріл, Kirpi на шаленій швидкості заїжджає на околицю села, де на неї вже з нетерпінням чекають.

Завантаження триває менш як хвилину. Машину росіяни помітили й починають наводити на неї міномети. Лише після закриття турелі евакуйовані хлопці зітхають з полегшенням. Уламки та міни цьому диву турецького автопрому не страшні.

Олексія в бронемашину завантажили першим - під час виходу з позицій він отримав поранення в живіт та ногу. Та попри це чоловік жартує та посміхається разом із побратимами, адже зміг живим вийти з того пекла.

Олексій, військовослужбовець 35 БМП імені контрадмірала Михайла Остроградського:

Два ВОГи на мене дрон скинув. Я не очікував і піднявся, не очікував, що другий буде, якби знав, то не піднявся б. Нічого, я витривалий - це не страшне поранення.

Вже у відносній безпеці евакуйованих хлопців зустрічають медики. Дмитро каже, поранених на цьому напрямку чимало, але судячи з інтенсивності роботи російської артилерії - їх могло б буди значно більше.

Дмитро, бойовий медик:

Ще скажімо, Слава Богу, ще можна миритися, ще не сильно, що могло б бути.

Олексієві одразу на місці надають першу медичну допомогу. Після нетривалого лікування і реабілітації чоловік планує повернутись в рідну 35 бригаду. Його побратим Володимир каже, так роблять майже всі хлопці, адже війна за рідну землю ще далека до завершення.

Володимир, військовослужбовець 35 БМП імені контрадмірала Михайла Остроградського: