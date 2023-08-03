Вибухи дронів у москві: Юсов назвав основні цілі і наслідки [ Редагувати ]
У четвер, 3 серпня, під час марафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" представник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов назвав цілі атак дронів на москву.
Давайте аналізувати не цілі, а наслідки. Ось власне, що побачив цілий світ, що режим путіна і путінська росія не спроможна захистити власну територію, власну столицю, навіть обʼєкти, які повʼязані з їхнім рашиським сектором безпеки і оборони. Що є надзвичайно велика антиреклама для росії як потенційного постачальника і продавця озброєнь, насамперед систем протиповітряної оборони радіоелектронної боротьби. У світі останніх подій їхня вартість умовно на міжнародному ринку озброєння значно впала і похитнулась. Навряд після такої реклами хтось захоче щось купувати у рашистів.
"Звичайно, до рашиського бізнесу прийшло прозріння й усвідомлення, до частини, яка знаходиться неподалік від рашиських міністерств, відомств і органів повʼязаних с фсб. Виявляється, режим путіна веде всю росію, а не тільки себе, економіку до колапсу", - додав він.
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