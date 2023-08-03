Бої у звільнених містах і селах залишають по собі купу зброї, яку збирають місцеві мешканці. За всіма оцінками, на руках у цивільних зараз знаходяться тисячі одиниць зброї. Михайло Манилюк розбирався, що робити з трофеями, щоб уникнути відповідальності перед законом?

Михайло Манилюк, кореспондент:

Автомати й гранатомети, артилерійські установки й танки. На війні в Україні російські окупанти не шкодують зброї! Але потім, тікаючи під натиском наших захисників, часто залишають увесь цей арсенал просто посеред вулиць міст і сіл, на подвір'ях і городах. Цивільні, користуючись нагодою, забирають зброю собі. Зброю, про яку по суті ніхто не знає!

Борис Ісаков, власник магазину зброї:

Мільйони стволів зараз знаходяться у населення, які ніде не зареєстровані, частина яких взагалі не підходять для цивільного життя - це гранатомети. Мені здається навіть танк в когось схований.

І це більше, ніж припущення. На Чернігівщині з річки Десна витягли російський Т-72, який затонув ще торік у березні, коли росіяни сунули на Чернігів.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Звісно, сховати від правоохоронців танк неможливо. Інша справа - стрілецька зброя. Скільки її нині на руках в українців, особливо на деокупованих територіях, можна лише здогадуватися. За приблизними оцінками західних військових експертів, після закінчення війни з росією - на руках в українців може залишатися до трьох мільйонів стволів!

Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України:

Ці цифри досить великі, вони сирі й досить умовні, тому що кількість схронів, до яких отримують доступ наші військові, коли вони заходять на деокуповані території, може рахуватись на сотні й іноді й тисячі.

Жителів населених пунктів, які певний час були окуповані, можна зрозуміти - вони зберігають трофейну зброю на випадок, якщо ворог повернеться і треба буде захищатися. Але знаходяться й ті, хто перетворює трофеї на чорний товар! Намагаються продати й навіть вивезти до інших країн!

Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України:

Органи національної поліції працюють щоденно по виявленню незаконного зберігання зброї, підрозділи державної прикордонної служби здійснюють свою діяльність на кордонах України й виявляють можливі факти перетину кордону із нелегальною зброєю.

На Дніпропетровщині правоохоронці перекрили міжрегіональний канал постачання зброї - зловмисники заробляли мільйони гривень на продажі стволів і набоїв! Організатора чорного збуту й чотирьох його підлеглих - затримали.

Валентин Савенко, начальник Департаменту карного розшуку НПУ:

Згідно з отриманою інформацією та зафіксованої під час слідства, учасники угрупування діяли на території п'яти областей, в тому числі на території, де на цей час проводяться бойові дії. Під час реалізації було проведено близько 25 обшуків.

А це кадри з Тернопільщини. Там ділки торгували зброєю військового зразка та набоями. Вартість автоматів і пістолетів оцінювали в середньому в півтори тисячі доларів. При цьому не мали жодних документів на жоден зі стволів!

Сергій Зюбаненко, т. в. о. начальника ГУ НПУ в Тернопільській області:

Було затримано осіб в порядку статті 208-ї, а також оголошено про підозру. Проведено санкціоновані обшуки на території області, а також суміжних областях. Застерігаю громадян, які мають відношення до зберігання, розповсюдження зброї та боєприпасів, що за це передбачена сувора кримінальна відповідальність.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Але ж як бути умовному володарю трофейного автомата? Чи можна його вважати злочинцем просто за те, що рашисти залишили біля його подвір'я такий подарунок? Залізне правило для тих, хто не хоче мати проблем із законом - усю трофейну зброю якнайшвидше передати до правоохоронних органів. Зателефонувати за номером 102 і проінформувати, що у вас на руках - нелегальний ствол. Жодного покарання за це не буде!

Євген Пазюк, голова адвокатського обʼєднання:

Або повідомити про це в найближче відділення поліції. Вам там нададуть інструкцію, яким чином можна здати відповідну трофейну зброю. В іншому випадку, якщо ви не зробите відповідні дії, і вона у вас буде знайдена - ви можете понести відповідальність відповідно до законодавства.

В Україні з 23 червня діє реєстр зброї. Там уже зафіксовано понад вісімсот тисяч українців, які легально володіють засобами захисту.

Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України:

Кожен із вказаних громадян має можливість сьогодні зайти у свій власний особистий кабінет і побачити ту зброю, яка там знаходиться. Крім того, до реєстру зброї отримали доступи всі поліцейські, які несуть відповідальність за обіг зброї, а також експерти й, крім того, суб'єкти господарювання, на території яких відбувається придбання зброї.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Зареєструвати трофеї. Нова опція реєстру зброї, яка може з'явитися, якщо депутати ухвалять відповідний урядовий законопроєкт. За документом, людина матиме дев'яносто днів після завершення бойових дій у його селі чи місті на те, щоб поставити на облік ворожі стволи. Втім, звісно далеко не всі.

Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України:

Відповідно до цього законопроєкту вся зброя, яка є трофейною, якщо калібр такої зброї дозволяє її облікувати, то її можна поставити на облік за громадянином України.

Михайло Манилюк, кореспондент: