На київському Подолі пожежа [ Редагувати ]
У понеділок увечері, 3 серпня, у Києві розпочалася пожежа. Дим підіймається над Подільським районом. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За їхньою інформацією, на Подолі горить будівля. Офіційні джерела поки що ніяк не коментували інцидент.
У мережі публікують відео, де можна помітити дим.
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