Це аж ніяк не простий цивільний об'єкт - наголошують військові експерти.

У ворога вибухає. У місці скупчення російських окупантів на Бердянському напрямку сьогодні пролунали гучні вибухи. Про гуркіт повідомили й жителі районів, близьких до Приморська. Днями - точніше ночами - "бавовна" досягла аж столиці країни-терористки.

Як війна, розв'язана росією, повертається до своїх розпалювачів - розкаже Ніна Коломієць.

Дрон врізається у 50-поверховий хмарочос у центрі москви.

У мене тряслася башта. У мене тряслися стіни.

Пошкоджено фасад будівлі, офіси. У міноборони країни-агресора звітують: один безпілотник знищили системи ППО на підльоті до москви, ще два - були пригнічені засобами радіоелектронної боротьби. Вони втратили управління і впали на території центру "москва-сіті".

дмитро пєсков, прессекретар президента рф:

Вживаються всі можливі заходи для того, щоб організувати захист на необхідному рівні від небезпеки терористичних ударів.

Наступної ночі - безпілотники знов атакують ту саму башту.

Неприємна ситуація, скажу чесно, від такого вибуху аж сусідня будівля завібрувала.

А де ж хвалені системи російської ППО - питають москвичі?

Треба старатися оборону якось посилювати.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Схоже, дірки у захисті неба окупантам латати особливо нічим. Повітряні удари останнім часом приймає не лише російська столиця. Взяти хоча б територію тимчасово окупованого Криму - жителі півострова все частіше бачать ось такі стовпи диму після ударів.

Напередодні вибух пролунав на військовій базі окупантів у селищі Гвардійське. Довелося призупинити рух Керченським мостом.

А це - наслідки удару по Чонгарській переправі. У міноборони рф знову заявили, що нібито відбили атаку українських морських дронів по кораблях Чорноморського флоту в районі Севастополя.

Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ:

Як би російська влада не хотіла закрити на це очі й сказати, що вона все збила, і в Криму все збивають, щось таке прилітає. Говорити про російський спокій "в глубінкє" вже не доводиться.

Петро Черник, полковник, воєнний аналітик:

Як казав командувач армії США - битви виграють солдати, а війни - логістика. Ось у цій частині винищування їхньої логістики ми дуже пішли уперед. Щодня є підтверджена інформація, що винищуються їхні боєкомплекти. І саме тут лежить філософія нашого успіху.

Але тріщить не лише логістика. З кожним новим ударом - насправді потроху розсипається путінський режим і авторитет самого путіна в очах його електорату.

Олег Саакян, політолог:

Він прийшов на страхах російського суспільства. 1 страх - це безпеки на вулицях, пам'ятаємо Беслан, підрив багатоповерхівок, чеченська кампанія - все це було використано путіним для того, щоб налякати суспільство і показати, що він - "тот, кто будет террористов мочить в сортирах". Друге - стає все небезпечніше. Безпілотники долітають, теракти відбуваються, військкомати горять в росії щоночі. Все це демонтує суспільний консенсус, вінцем якого є путінський режим.

Російські пропагандисти, рятуючи свого божевільного ватажка, намагаються замовчати удари чи брешуть про буцімто незначні пошкодження. Там, де закрити очей простим обивателям не вдається - вигадують недолугі аналогії.

марія захарова, офіційна представниця мзс рф:

11 вересня, башти-близнюки. Так, колосальна кількість жертв, але методологія та сама. Подивіться, "москва-сіті", цивільний об'єкт.

Це аж ніяк не простий цивільний об'єкт - наголошують військові експерти. На цьому не акцентують увагу кремлівські пропагандисти, але насправді у висотках "москва-сіті" розташовані офіси оборонних відомств рф!

Петро Черник, полковник, воєнний аналітик:

Там знаходилось кілька міністерств, які саме займалися закупівлею мікроелектроніки на світових ринках. І це неймовірно добре, що показали росіянам, що ми розуміємо, де, як, в який спосіб відбувається оця робота. Усвідомлюємо, що без цієї мікроелектроніки будувати ракети вони не зможуть.

А ця п'ятиметрова воронка - вже у центрі таганрога - з'явилася всього за кілька годин після того, як губернатор ростовщини заявив: небо над регіоном - під надійним захистом!

василь голубєв, губернатор ростовської області:

Надійно працює, це життя підказує. У нас було кілька ситуацій, коли ППО спрацьовувало і ракети не досягали своєї цілі.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Коментарі української сторони щодо вибухів у рф - більш ніж нейтральні: це якісь літаючі об'єкти. Втім, у Києві прозоро натякають - ці об'єкти знову й знову з'являтимуться в російському небі. І росіяни відчуватимуть, що таке війна.

Володимир Зеленський Президент України:

Поступово війна повертається на територію росії до її символічних центрів і військових баз. І це неминучий, природний і абсолютно справедливий процес.

Ніна Коломієць, кореспондентка: