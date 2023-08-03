"Штурми дуже жорстокі": Зеленський про ситуацію на фронті [ Редагувати ]
У четвер, 3 серпня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву.
Фронт. Бої – важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі. Купʼянський, Лиманський, Бахмутський, Марʼїнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки – усюди непросто. Але, щоб не робив ворог, саме українська сила домінує. І я дякую за це кожному і кожній на фронті!
"Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці! Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом із морськими підрозділами протидіють російським атакам "шахедами"", - сказав він.
Загалом терористи вже запустили проти України щонайменше 1961 "шахед", і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше: щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників і представниць України. Усі повинні працювати на перемогу, на захист життя і людей, і захист нашої прекрасної України! Ми обов’язково переможемо. Слава Україні!
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