У четвер, 3 серпня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву.

Фронт. Бої – важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі. Купʼянський, Лиманський, Бахмутський, Марʼїнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки – усюди непросто. Але, щоб не робив ворог, саме українська сила домінує. І я дякую за це кожному і кожній на фронті!

"Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці! Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом із морськими підрозділами протидіють російським атакам "шахедами"", - сказав він.