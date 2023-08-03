Упродовж останніх двох років Білорусь не була спокійною сусідкою - повсякчас дошкуляла Литві та Польщі гібридними загрозами.

Польща перемістила ударні гвинтокрили до свого кордону з Білоруссю. Відтепер вони чергуватимуть у секторі в повній бойовій готовності.

Це стало відповіддю польського міноборони на білоруські провокації, коли повітряний кордон Польщі перетнули 2 вертольоти, пролетівши кілька кілометрів. А раніше білоруський диктатор Лукашенко пожартував, мовляв, "вагнерівці", які перебувають на його території, хочуть вирушити до Польщі "на екскурсію". Подібні провокації Польща та Литва розглядатимуть як частину дій росії. А також можуть закрити кордон з Білоруссю. Для обговорення ситуації очільники двох країн зустрілися поблизу Сувальського коридору.

Як діятимуть Варшава і Вільнюс? Та як реагують на ситуацію в НАТО? - розповість Ольга Жидецька.

Екстрена зустріч польського прем'єра та президента Литви. Матеуш Моравецький та Гітанас Науседа знову прибули до Сувальського коридору - найтоншого місця оборони східного флангу НАТО. Перешийку, де сходяться польський, литовський, білоруський та кордон з калінінградською областю росії.

Останнім часом причин для занепокоєння чимало, зокрема, це активність найманців "Вагнера", які перебираються на захід, до Гродненської області Білорусі. За підрахунками Литви, у регіоні їх близько 4 тисяч. Не так і багато, але достатньо, щоби здійснювати провокації на литовському та польському кордонах.

Гітанас Науседа, президент Литви:

У нас можуть бути різні погляди на наміри бойовиків "Вагнера" в Білорусі, але абсолютно зрозуміло одне: і для путіна, і для Лукашенка було б занадто великою спокусою не скористатися присутністю бойовиків "Вагнера" в їх безпосередньому сусідстві для можливих провокацій проти країн НАТО.

Упродовж останніх двох років Білорусь не була спокійною сусідкою - повсякчас дошкуляла Литві та Польщі гібридними загрозами. Зокрема, спровокувала міграційну кризу. Нині ж і поготів треба готуватися до загострення - вважає польський прем'єр. Особливо, зважаючи на нещодавні жарти Лукашенка про те, що "вагнерівці" просяться на екскурсію на захід.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Цих провокацій більшатиме - це видно на території Литви, це видно на території Латвії, і ми знаємо, що це відбувається й у нас. Ось у чому інтриги та підступи з боку путіна і Лукашенка. Усе це, щоби дестабілізувати, створити заворушення, хаос, невизначеність і водночас показати слабкість східного флангу НАТО всім нашим партнерам по НАТО.

Наразі європейські сусіди Білорусі посилили охорону державної межі та розробили плани її захисту. Обговорюють і повне закриття кордону. Та застерігають, що провокації "вагнерівців" розглядатимуть як частину дій росії. Також прикута увага до дій білоруських військових, чиї гелікоптери напередодні вдерлися у польський повітряний простір.

Про посилення пильності до східного кордону заявили й в НАТО, чиїми членами є Польща і країни Балтії. Однак цим поки в Альянсі й обмежилися. Підкресливши, про застосування 5 статті, що передбачає колективний захист у разі атаки на будь-кого з членів, наразі не йдеться.