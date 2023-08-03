У четвер, 3 серпня, міністр сільського господарства та розвитку Польщі Роберт Телус заявив, що розмірковують над тим, щоб продовжити заборону на ввезення української агропродукції окремо від ЄС. Про це він сказав в інтерв’ю PAР.

За його словами, він не бачить змістовних аргументів у тому, що Єврокомісія вирішила не продовжувати тимчасову заборону на ввезення до Польщі та інших сусідок України. Однак він вважає, що таке рішення схоже на спроби нашкодити уряду Польщі.

Ці аргументи суто політичні.

Телус розповів, що Польща ще сподівається спільно з іншими зацікавленими країнами переконати Єврокомісію продовжити ембарго. В іншому випадку країна вимушена буде запровадити односторонні обмеження. Однак він не знає, чи планують так само вчинити ще якісь країни.