Дедалі більше африканських країн відвертаються від росії. Так вважають у Білому домі. Там переконані: економічний саміт росія-Африка, який відбувся минулого тижня, продемонстрував - лідери африканських країн усвідомлюють, що співпраця з країною-агресоркою не відповідає їхнім інтересам.

Мій колега Владислав Політ розбирався, які заяви лунали на саміті та чому до російського петербурга цього разу приїхало набагато менше африканських очільників, ніж торік.

Міцні рукостискання й обійми, почесна варта й обмін подарунками вже з трапу літака - з такими почестями в санкт-петербурзі російські чиновники зустрічали лідерів країн Африки. Не вистачало хіба що червоної доріжки. Після зриву москвою Чорноморської зернової ініціативи путін вирішив зібрати африканців у себе. Яка мета? Російський диктатор - прочитав протокольно та з листочка.

Африканский континент становится новым центром силы. Его политическая и экономическая роль растет в геометрической прогрессии. И с этой объективной реальностью всем придется считаться.

російські пропагандисти саміт назвали, цитую, "діпломатічєскім праривом". От тільки вони чомусь забули зазначити, що загалом зібралося аж 17 африканських лідерів. Це - дані британської розвідки. В доповіді також наголосили - для порівняння - участь в аналогічному заході востаннє взяли понад сорок очільників держав Африки. Та путін, частуючи та нахвалюючи гостей, продовжував говорити про «разширєніє та углублєніє» зв`язків.

Столь представительный состав участников, собравшихся в нашей северной столице, как мы называем санкт-петербург, свидетельствует о намерениях россии и стран континента расширять и углублять связи и контакты.

Серед головного - російський диктатор наобіцяв африканцям замістити постачання зернових з України. Деяким країнам - навіть безкоштовно. Однак цьогоріч лідери країн Африки повели себе зовсім не так, як того очікував сам путін. Попри обіцянки й щодо зерна, і щодо виділення фінансів, більшість африканських представників - закликали президента країни-агресора повернутися до "зернової угоди" та нарешті припинити вторгнення до України. І були у своїх заявах - досить конкретні.

Абдель Фаттах Ас-Сісі, президент Єгипту:

Я очікую, що питання "зернової угоди" буде вирішене. Саме так будуть враховані потреби всіх сторін, і це покладе кінець постійному зростанню цін на зерно.

Мусса Макі Махамат, очільник комісії Африканського Союзу:

Ця війна повинна закінчитися. І вона може завершитися лише на основі справедливості та розуму. Перебої з енергоносіями та постачанням зерна мають припинитися негайно. "Зернову угоду" треба продовжити на благо всіх народів світу, зокрема, й африканців.

Африканські лідери не лише дали зрозуміти, а й прямо сказали - невідновлення "зернової ініціативи" може призвести до погіршення відносин. До прикладу, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса наголосив: африканці приїхали до рф, цитую, "не за дарами". Та теж, як і його колеги, закликав путіна закінчити вторгнення до України, і повернутися до Чорноморської зернової ініціативи.

Сиріл Рамафоса, президент Південно-Африканської Республіки:

Ми зібралися тут не для того, щоби благати про якісь пожертви зерна для нас. Ми вважаємо, що маємо право закликати до миру. Тому що ця війна впливає і на нас. Продовольча безпека - під ризиком. Ціни зростають і вартість життя в наших країнах стає вищою. Тому ми переконані, що це і в наших інтересах теж, щоби наступив мир.

Тож попри численні двосторонні зустрічі, обіцянки та запевнення, що росія може бути надійним партнером - путін, здається, так і не переконав в цьому учасників форуму. Серед інших його заяв - звинувачення, мовляв, це Київ і партнери зірвали "зернову угоду" та не хочуть завершувати війну. Водночас у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень переконані: путін, по-перше, спробував продемонструвати відсутність ізоляції, по-друге, неефективність західних санкцій. І, по-третє, заручитися підтримкою африканських країн у своєму рішенні вийти з "зернової ініціативи".

Самюель Рамані, військовий аналітик Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень:

Для путіна було важливо показати, що, мовляв, дивіться - росія не ізольована. росія хоче запропонувати Африці свої прямі поставки зерна. путін прагне легалізувати руйнування "зернової угоди", запропонувати альтернативні шляхи та вкотре сказати світові свій наратив. Що нібито більшість зерна з України - йде до Європи та Туреччини, а не Африки.

А у Білому домі зазначають: все більше країн Африки починають усвідомлювати: поглиблення відносин із москвою не вирішать їхніх проблем. Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив: чимало африканців розуміють, що саме безрозсудне рішення путіна вторгнутися до України та вийти з "зернової угоди" й призводять до продовольчої нестабільності та голоду в їхніх країнах.