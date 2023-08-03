росія запустила по Україні щонайменше 1961 "Шахед" - Зеленський [ Редагувати ]
Український президент Володимир Зеленський заявив, що росія запустила по території України за період повномасштабного вторгнення щонайменше 1961 "Шахед". За його словами, значну кількість ворожих безпілотників вдалось збити силам ППО.
На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше: щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО.
Президент доручив послам України посилено працювати над збільшення систем ППО в Україні.
Усі повинні працювати на перемогу, на захист життя і людей, і захист нашої прекрасної України! Ми обов’язково переможемо.
Окрім цього він подякував воїнам Ізмаїльського прикордонного загону, які разом із морськими підрозділами протидіють російським атакам "Шахедами".
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