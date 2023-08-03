Більше не Лондонград. Усе більше осіб, причетних до рф, бідкаються про закриття своїх банківських рахунків у Великій Британії. При чому, без жодних пояснень та вибачень. І це стосується тих людей, які нібито ані під санкції не підпадають, ані відношення до режиму не мають.

Що відбувається - розбиралася наша спецкореспондентка у Великій Британії Світлана Чернецька.

Британська графиня Олександра Толстая - одна з останніх жертв тутешньої банківської системи. Їй закрили всі бізнес-рахунки без пояснення причин. Втім жінка почала власне розслідування і виявилося, що усьому виною її минулі стосунки із чоловіком, якого називали банкіром путіна. Мільярдер Сергій Пугачов був одним із найближчих соратників очільника кремля. Аж поки не впав у немилість. Сама Толстая наполягає: зараз не підтримує з ним ніякого зв'язку. Вони ніколи не були одруженими, усе, що залишилося в жінки від Пугачова - це троє дітей.

Олександра Толстая, власниця бізнесу у Великій Британії:

Я не бачила його 8 років, не говорила з ним 8 років, не мала ані копійки від нього 8 років, отже, він взагалі не має відношення до моїх банківських справ.

Сама жінка, хоч і походить із російського роду Толстих, народилася у Великій Британії. І податки з бізнесу сплачує тут же. Але через зв'язок з рф потрапила до чорного списку британських банків.

Том Кітінг, директор Центру досліджень фінансової злочинності та безпеки RUSI:

Очевидно, що банки зараз дуже переживають, що вони можуть сприяти уникненню санкцій, а ми мусимо пам'ятати, що закони щодо санкцій - доволі широкі, тобто це не просто Роман Абрамович під санкціями, це також люди, які з ним пов'язані, компанії, з якими він має зв'язки, люди які працюють на ці компанії, отже, ця група людей дуже швидко стає досить великою. Тобто, можливо, ви просто колись працювали з російськими клієнтами, і начебто жоден з цих клієнтів не під санкціями, ви не під санкціями, але може ваша робота, може ви надаєте юридичні поради, а це зараз під санкціями.

І схожих історій за минулий рік все більше. На закриття рахунків скаржився і політичний втікач з росії, бізнесмен Євгеній Чичваркін. Ця доля не оминула навіть британського політика Найджела Фараджа. Це головний ідеолог брекзиту. Його рахунок нібито закрили через сотні тисяч фунтів отриманих від пропагандистського каналу Russia Today.

Дарина Дворніченко, запрошена наукова співробітниця в Оксфордському університеті:

Ми бачимо, що банки в цьому випадку не хочуть бути ані звинувачені в пособництві у відмиванні коштів, ані звинувачені в укритті доходів осіб, отриманих нелегальним шляхом. Це теж банківська репутація, яка для банків важлива, і це виконання їхніх зобов'язань щодо боротьби з відмиванням коштів, тому ми бачимо певні дії з боку банківських установ.

І йдеться не лише про кілька випадків закриття рахунків. Це підтверджує петиція до парламенту, яка активно поширюється серед російських експатів у Лондоні. У ній вимагається змусити банки розкривати причину закриття рахунків та надати можливість оскаржувати це рішення.

Том Кітінг, директор Центру досліджень фінансової злочинності та безпеки RUSI:

Мені дуже шкода банки, які повстали перед цими всіма санкціями, які дуже важко оцінити та зрозуміти, банки очевидно хочуть зробити правильну річ - тобто підтримати Україну - отже, найпростіше для них рішення: "знаєте що, просто не вартує утримувати ці рахунки. Гроші, які ми витратимо на інспекції, перевірки та забезпечення належної обачності, це не вартує того, скажімо "до побачення" цьому клієнтові".

Це проста математика. Обслуговування клієнта з ризиками - надто дорого обходиться банку. Тож простіше за найменших ознак небезпеки, навіть не доведених - відмовитися від такого рахунку. Цю тенденцію аналітики вперше помітили після анексії Криму та санкцій проти москви. А за минулий рік відмов стало ще більше.

Дарина Дворніченко, запрошена наукова співробітниця в Оксфордському університеті:

І саме повномасштабне вторгнення, яке ставалось 24 лютого 2022 року, і той факт, що через подібні банківські рахунки, відкриті в британських установах, можуть відмиватися кошти, і потім буде фінансуватися тероризм, будуть фінансуватися дії російської федерації на території України, злочинні, і тому з боку британських банківських установ є таке занепокоєння. Це може бути передвісником з одного боку включення росії до списку ризикованих країн, наразі ми не бачимо росії в списку ризикованих країн Великої Британії.

Один із найбільших банків Великої Британії NatWest звітує про закриття однієї тисячі рахунків на день. Звісно, не всі вони підпадають під категорію "російського сліду".

Публічними стали ті справи, де закриття рахунків вважається безпідставним. А скільки тоді випадків, про які власники закритих рахунків не говорять, бо гроші дійсно мають російський шлейф. На думку фінансових аналітиків, вже очевидно, що Лондон перестає бути безпечною гаванню для брудних російських грошей та поплічників кремлівського режиму.