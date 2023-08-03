Обов'язковою умовою для отримання грантів на відкриття власної справи є створення одного чи двох робочих місць.

Чотири мільярди гривень вже витратила держава на програму "єРобота", яка реалізується з липня минулого року. Нагадаю, йдеться про безповоротні гранти для громадян. Понад 5 тисяч із таких грантів були видані на відкриття чи розвиток власної справи. Як програма реалізується на Одещині та які нові можливості відтепер є ще й для учасників бойових дій - розкаже Андрій Анастасов.

Одесит Павло раніше займався лише гуртовою торгівлею, але минулого року вирішив піти далі. Скористався програмою "єРобота", розробив бізнес-план, найняв двох працівників та отримав від держави грант - двісті п'ятдесят тисяч гривень. На ці кошти придбав обладнання, щоб створити власне виробництво.

Павло Бурдейний, керівник підприємства:

Безумовно - збільшення прибутку і диверсифікація нашого бізнесу. Не просто купили-продали, а якась додаткова можливість у виробництві. Це також якійсь робочі місця додаткові для нашого краю - Одещини.

Відтоді у Павла з'явився ось такий апарат. Він фасує та пакує - в даному разі - кам'яну сіль, і далі вже цей товар потрапляє у торгівельні мережі.

Поступово отримані прибутки дозволили підприємству розширити діяльність.

Володимир Циб, працівник підприємства:

У найближчих планах у нас фасувати цукор, а також надалі інші вироби бакалійні, наприклад, гречка, крупа якась - тобто те, що можна придбати, фасувати та викласти на полиці.

Та Павло не зупиняється - і далі планує подати заявку на ще один державний грант - створення вже повноцінного переробного підприємства.

Павло Бурдейний, керівник підприємства:

Для подальшого фасування у мішки від десяти до п'ятдесяти кілограмів для експорту, а також переробка з насінного матеріалу, зерна в крупи.

Таких прикладів на Одещині вже понад двісті - розповідають в центрі зайнятості, який адмініструє програму "єРобота". Грантоотримувачі відкривають кафе, кав'ярні, цехи з пошиття одягу, фірми з надання різних послуг, станції техобслуговування автомобілів тощо.

Світлана Помукчинська, начальниця відділу Одеського обласного центру зайнятості:

З цікавинок пригадаю, що буквально недавно в нас особа внутрішньо переміщена з Донецької області бажає вирощувати шафран, і звичайно, робити з цього спеції. Також маємо цікаву грантоотримувачку, яка бажає виготовляти спеції з овочів - з овочів наших, українських - це сушені томати, це сушений перець, сушена цибуля, часник.

Обов'язковою умовою для отримання грантів на відкриття власної справи є створення одного чи двох робочих місць. Кошти видаються безповоротно - від п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти тисяч гривень. Ці гроші грантоотримувачі зазвичай витрачають на придбання обладнання.

Світлана Помукчинська, начальник відділу Одеського обласного центру зайнятості:

Звичайно, передбачають кошти на придбання сировини, матеріалів, на різні послуги: послуги бухгалтерські, юридичні послуги, послуги маркетингу, на рекламу, на оренду приміщення.

А починаючи з квітня в країні запрацювала окрема програма державних грантів для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей. І тут суми ще більші. Наразі центр зайнятості почав проводити у громадах спеціальні тренінги для ветеранів - роз'ясняють їм умови отримання коштів та як правильно писати бізнес-плани.

Світлана Помукчинська, начальник відділу Одеського обласного центру зайнятості:

Грант розрахований у розмірі - двісті п'ятдесят тисяч гривень для таких осіб за умови створення одного робочого місця, п'ятсот тисяч гривень за умови створення двох робочих місць і мільйон гривень за умови створення чотирьох робочих місць, із них - два учасники бойових дій.

Самі фронтовики слухають, запитують, але поки з певною обережністю ставляться до такої пропозиції від держави. В обласному центрі допомоги ветеранам війни кажуть: запит на можливість створення власного бізнесу однозначно є, але треба більше спілкуватися на цю тему.

Оксана Алєксєєва, директорка КУ "Одеській обласний центр допомоги ветеранам війни":

Він класно воює, але взяти ручку і написати бізнес-план - йому страшно, йому страшно бути провальним в цій меті. Воно і хочеться, і колеться, тобто треба допомогти їм подолати цей бар'єр, бо раптом в тебе вийде, пробуй: умови класні, держава підтримує - пробуй, пробуй! Якщо ми якомога сильніше це донесемо до них, то в нас буде ще більший попит від ветеранів.

Слід зазначити, що держава, видавши такі гранти, теж згодом отримає свою вигоду. Адже й економіка розвивається завдяки новому бізнесу, і самі грантові кошти протягом трьох років повертаються в казну у вигляді сплачених підприємствами податків та зборів.